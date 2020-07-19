Львовщина до сих пор не готова к ослаблению карантина

19 июля, 2020, 19:49

Кроме нее Винницкая область, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковская, Одесская и Харьковская область демонстрируют высокие показатели роста динамики распространения COVID-19

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения .

В большинстве областей норме не соответствует показатель динамики болезни.

На Львовщине процент выявления инфицированных коронавирусом составляет 12,44, а динамика роста распространенности болезни - 52,68 процента. Что касается загруженности коек, готовых для приема новых инфицированных, то этот показатель на Львовщине тоже высокий - 37,35, но не критический. Для сравнения, на Закарпатье он достигает 72,37, а на Буковине - 40,28.

Напомним, для того чтобы смягчить карантин, области должны соответствовать четырем целевым показателям. Заполненность кроватей не должна превышать 50%, процент выявления новых случаев инфекции - 11%, динамика прироста - не более 10%. Кроме того, за сутки в регионе должны провести не менее 24 тестирования на 100 тісяч населения.

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