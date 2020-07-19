Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

19 июля, 2020, 18:15

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 в Венгрии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На автодроме "Хунгароринг" победителем уверенно стал Хэмилтон. Вторым финишировал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, чью машину после аварии на учредительном круге успели починить механики. Третьим стал напарник Хэмилтона по Mercedes - Валттери Боттас. На финише финн на свежих шинах догнал Ферстаппена, но не успел провести хотя бы одну атаку.

После трех этапов в общем зачете на первое место вышел Хэмилтон - 63 очка. Боттас стал вторым - 58 очков.

Следующий четвертый этап чемпионата - Гран-при Великобритании состоится 31 июля - 2 августа на трассе Сильверстоун.

Напомним, 8 июля двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault и вернется в "Формулу-1" в 2021 году .

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