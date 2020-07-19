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Espreso.tvОбществоCOVID-19 четвертый день подряд бьет рекорд распространение на Ивано-Франковщине

COVID-19 четвертый день подряд бьет рекорд распространение на Ивано-Франковщине

Виадук. Ворохта
фото: YouTube
В Ивано-Франковской области за 18 июля 2020 года обнаружили 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Напомним, сутками ранее их было рекордные 76

По состоянию на утро 19 июля на Прикарпатье COVID-19 зафиксировали в 3464 (+ 79) жителей, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Галка .

Это - новый рекорд из новых количества в сутки. Предыдущий составлял 76 17 июля, 67 (16 июля) и 64 (15 июля).

За сутки новых пациентов, выздоровели, нет. В целом же их 1304 (+ 18).

Число жертв тоже увеличилось - всего их на Прикарпатье 120.

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