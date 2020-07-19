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Espreso.tvСпортБоец украинского промоушена нокаутировал россиянина в дебютном поединке UFC

Боец украинского промоушена нокаутировал россиянина в дебютном поединке UFC


фото: Reuters
Грузин Роман Долидзе, который выступал в украинском промоушене WWFC, нокаутировал россиянина Хадиса Ибрагимова в дебютном поединке в UFC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Долидзе, который был чемпионом украинского промоушена WWFC в полутяжелом весе (до 93 кг), дебютировал в UFC в "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Грузинский боец нокаутировал Ибрагимова ударом колена в первом раунде.

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