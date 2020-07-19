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Espreso.tvОбществоБэби-бум в Николаевском зоопарке - малыши появились у приматов, копытных, диких кошек и змей

Бэби-бум в Николаевском зоопарке - малыши появились у приматов, копытных, диких кошек и змей

В летний период новым пополнением порадуют посетителей сразу несколько отделов зоопарка в Николаеве

Об этом со ссылкой на фейсбук учреждения сообщает Еспресо.TV .

Отдел приматов пополнился на малышей сразу 2 видов: игрунка обыкновенная (Callithrix jacchus) и японский макак (Macaca fuscata). Hодина игрунок состоит из 6 особей: мама, папа и их дети. Дружны между собой, контактные. 15 июля в их семье появилось еще двое детенышей. Родители очень заботятся о своих малышей. Папа помогает при воспитании малышей, носит на спине и дает матери для кормления молоком. А у пары японских макак ситуация несколько иная. В их семье главный папа, которого все очень уважают, но он не участвует в дальнейшем попечении за потомством. 9 июля родителями стали Мика и Риф, в которых родилось одного детеныша. Мама довольно молодая, но очень заботится о своем ребенке. По ним можно споспостеригаты в летних вольерах отдела приматов.

В акватеррариуме тоже является пополнение в змей следующих видов: полоз тонкохвостые (Orthriophis taeniurus) и змея молочная Кэмпбелл (Lampropeltis triangulum campbelli). Эти виды змей содержатся парами и дают потомство уже не первый год.

Отдел хищных животных тоже не отстает, в нескольких видов тоже появились дети. В семействе кинкажу (Potos flavus) в пары Али и Виталика родилось на свет детеныш, который является шестым в этой пары. Сервалы (Leptailurus serval) по имени Флора и Негус 20 июня стали родителями замечательного пятнистого котенка. 17 июля состоялась определения пола малыша, маленький хищник оказался самцом. За все время содержания этого вида в Николаевском зоопарке это 58 детеныша. А также в семье рысей (Lynx) 5 июля родилась тройня у родителей Люпин и Забавы.

Отдел копытных животных также получил пополнение от 3 видов, а именно: козел винторогий (Capra falconeri), сибирский горный козёл горный (Capra sibirica) и лань европейская (Dama dama). 1 и 6 июля родилось 2 детенышей козлов сибирских горных, а 5 июля на свет появилась маленькая самочка лани европейской. Все дети содержатся вместе с родителями в открытых летних экспозициях.

Летний бэби-бум в Николаевском зоопарке! Все малыши всегда вызывают только самые положительные эмоции, а если это ...

Опубликовано Николаевский зоопарк Nikolaev zoo пятницу, 17 июля 2020

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