19 июля на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

19 июля, 2020, 17:56

19 июля на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник снова применил вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств украинские защитники прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы, агрессор на рассвете два раза обстрелял украинских защитников неподалеку Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды противник открывал огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии - минометы 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстреливал наших военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

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