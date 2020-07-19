18 июля на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 8 поселков и сел, 1 уничтоженный, с украинской - раненый
Об этом говорится в сводке о положении в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 19 июля, передает Еспресо.TV .
"Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия ", - отмечают военные.
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Со стороны россиян нарушение режима "Тишина", предусмотренного мирными минского договоренностям, имело место вблизи 8 населенных пунктов:
Старогнатовки - противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время - вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
Водяного - агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
Новоселовки Второй - захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;
Талаковки - из гранатометов и стрелкового оружия;
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Гнутово - кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие;
Новотошковского - на этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружения БМП;
Хутору Свободный и Причепиловка - противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей.
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Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.
"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - отмечается в сообщении.
По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика.
- Напомним, ОБСЕ заявила о росте количества обстрелов в зоне ООС.
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