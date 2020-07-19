 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество18 июля на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 8 поселков и сел, 1 уничтоженный, с украинской - раненый

18 июля на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 8 поселков и сел, 1 уничтоженный, с украинской - раненый

иллюстративное
В субботу, 18 июля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 19 июля, передает Еспресо.TV .

"Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия ", - отмечают военные.

Читайте также: Герой Украины Тарас Матвеев. Факел, который всегда впереди

Со стороны россиян нарушение режима "Тишина", предусмотренного мирными минского договоренностям, имело место вблизи 8 населенных пунктов:

Старогнатовки - противник на рассвете применил противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время - вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

Водяного - агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Новоселовки Второй - захватчики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

Талаковки - из гранатометов и стрелкового оружия;

Читайте также: Россия разворачивает ударные группировки. Они имеют четкое направление на Киев, Кременчуг, Днепр, Херсон, Одессу

Гнутово - кроме автоматических станковых гранатометов, противник задействовал еще и снайперское оружие;

Новотошковского - на этом участке фронта захватчики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и вооружения БМП;

Хутору Свободный и Причепиловка - противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей.

Читайте также: Никто не ожидал, что Россия ударит по своей территории - участник войны Виктор Андриянов о жуткой ночи под Зеленопольем

Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать