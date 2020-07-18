Во Львове выбрали "Мисс-2020""
18 июля, 2020, 22:17
Затем организаторы и жюри назвали победительниц конкурса. Мисс Львова-2020 стала Юлия Гоцак.
В центре Львова выбрали победительницу традиционного конкурса красоты Мисс Львов-2020
Об этом сообщает на своей Facebook-странице одна из организаторов конкурса, депутат Львовского областного совета Ульяна Дорош.
Финал действа прошел под открытым небом на площади Рынок, где 14 претенденток дефилировали в вечерних платьях.
Затем организаторы и жюри назвали победительниц конкурса. Мисс Львова-2020 стала Юлия Гоцак.
"Мисс Львов-2020" Юлия Гоцак. Фото: Дивись.инфо
В этом году конкурс "Мисс Львов" проходил под лозунгом движения # ДИЙмо_разом_проти_насильства. Усилиями организаторов и участников, которые стали волонтерами и амбасадорами движения, собрано более 73 000 гривен на обустройство приюта для жертв домашнего насилия.
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