Во Львове выбрали "Мисс-2020""

18 июля, 2020, 22:17

В центре Львова выбрали победительницу традиционного конкурса красоты Мисс Львов-2020

Об этом сообщает на своей Facebook-странице одна из организаторов конкурса, депутат Львовского областного совета Ульяна Дорош.

Финал действа прошел под открытым небом на площади Рынок, где 14 претенденток дефилировали в вечерних платьях.

Затем организаторы и жюри назвали победительниц конкурса. Мисс Львова-2020 стала Юлия Гоцак.





"Мисс Львов-2020" Юлия Гоцак. Фото: Дивись.инфо

В этом году конкурс "Мисс Львов" проходил под лозунгом движения # ДИЙмо_разом_проти_насильства. Усилиями организаторов и участников, которые стали волонтерами и амбасадорами движения, собрано более 73 000 гривен на обустройство приюта для жертв домашнего насилия.