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Espreso.tvСпортВладелец "Карпат" грозит ликвидировать футбольный клуб, если его не пустят в 1 лигу, - СМИ

Владелец "Карпат" грозит ликвидировать футбольный клуб, если его не пустят в 1 лигу, - СМИ


фото: fckarpaty.com
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что распустит футбольный клуб, если львовян не допустят к соревнованиям в первой лиге

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации издания, если клуб не допустят к участию в следующем сезоне первой лиги, совладелец "Карпат" Олег Смалийчук готов распустить команду и она не будет участвовать в чемпионате Украины среди любителей.

"Карпаты" исключили из премьер-лиги за неявку на два матча против "Мариуполя". Позже заместитель главы аттестационного комитета Украинской ассоциации футбола Сергей Задиран заявил, что львовян не допустят к следующему сезону в УПЛ, а заявки на аттестат ПФЛ еще не рассматривались из-за продолжения сезона в первой лиге.

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