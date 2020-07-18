В Иране объяснили, почему полгода не отдавали "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В Национальной авиационной организации Ирана объяснили полугодовую задержку с передачей на экспертизу "черных ящиков" со сбитого в начале января 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины", пандемией коронавируса.
"Управление гражданской авиации и группа расследования катастроф, полностью соблюдая международные протоколы, расследовали аварию, и если бы вопрос коронавируса не влиял, черные ящики могли быть отправлены для расшифровки уже в первые дни", - сказал генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Мохаммад Шарафи.
По его словам, в то время все рейсы на Европу были доступны только для того, чтобы вернуть соотечественников из европейских стран в Иран. Чиновник напомнил, что Иран просил европейцев, американцев и канадцев предоставить необходимое оборудование для расшифровки, но "они не согласились".
- Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
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