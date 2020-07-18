 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Иране объяснили, почему полгода не отдавали "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

В Иране объяснили, почему полгода не отдавали "черные ящики" со сбитого самолета МАУ


фото: Reuters
В Иране заявили, что не передавали для экспертизы "черные ящики" со сбитого самолета МАУ из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В Национальной авиационной организации Ирана объяснили полугодовую задержку с передачей на экспертизу "черных ящиков" со сбитого в начале января 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины", пандемией коронавируса.

"Управление гражданской авиации и группа расследования катастроф, полностью соблюдая международные протоколы, расследовали аварию, и если бы вопрос коронавируса не влиял, черные ящики могли быть отправлены для расшифровки уже в первые дни", - сказал генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Мохаммад Шарафи.

По его словам, в то время все рейсы на Европу были доступны только для того, чтобы вернуть соотечественников из европейских стран в Иран. Чиновник напомнил, что Иран просил европейцев, американцев и канадцев предоставить необходимое оборудование для расшифровки, но "они не согласились".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать