В Иране объяснили, почему полгода не отдавали "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

18 июля, 2020, 17:52

В Иране заявили, что не передавали для экспертизы "черные ящики" со сбитого самолета МАУ из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В Национальной авиационной организации Ирана объяснили полугодовую задержку с передачей на экспертизу "черных ящиков" со сбитого в начале января 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины", пандемией коронавируса.

"Управление гражданской авиации и группа расследования катастроф, полностью соблюдая международные протоколы, расследовали аварию, и если бы вопрос коронавируса не влиял, черные ящики могли быть отправлены для расшифровки уже в первые дни", - сказал генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Мохаммад Шарафи.

По его словам, в то время все рейсы на Европу были доступны только для того, чтобы вернуть соотечественников из европейских стран в Иран. Чиновник напомнил, что Иран просил европейцев, американцев и канадцев предоставить необходимое оборудование для расшифровки, но "они не согласились".

Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb