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Espreso.tvОбществоВ Вишневецком дворце на Тернопольщине состоится кузнечный праздник

В Вишневецком дворце на Тернопольщине состоится кузнечный праздник

Мастер железных дел, выпускник Львовской академии искусств, даст здесь мастер-класс

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо-Запад.

"19 июля каждый посетитель Вишневецкого дворцово-паркового комплекса будет иметь уникальную возможность не только окунуться в неповторимую атмосферу прошлого, но и принять участие в мастер-классе и изготовить собственную подкову "на счастье", - пишут на Facebook-странице Вишневецкого дворца .
Во дворце уточнили, что на территории дворцово-паркового комплекса мастер-класс проведет художник по кузнечному делу, выпускник Львовской академии искусств Андрей Бурковский.

Андрей Бурковский работает в Вишневецком отделении Национального заповедника "Замки Тернопольщины" - реставрирует вещи, которые когда-то украшали дворец князей Вишневецких, увлекается оружием, хотя в целом может выковать практически все. Несколько лет назад стал известным благодаря своим печкам-буржуйкам, которые изготавливал из старых пустых газовых баллонов и украшал собственноручно коваными изделиями.

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Фото: ukurier.gov.ua

Андрей Бурковский родом из Вишневца, хотя его родители некоторое время жили в Сочи. Художник учился в Косовском художественном училище, а после его окончания поступил во Львовскую академию искусств, где стал специалистом в области прикладного декоративного искусства. Работал в кузнечных мастерских Львова, но когда умер отец (профессиональный художник, несколько лет перед смертью, вернувшись из Сочи, занимался восстановлением Вишневецкого дворцового комплекса), продолжил это дело и взялся за возрождение Вишневецкого дворца и Збаражского замка.

Андрей Васильевич часто принимает участие в различных фестивалях, где проводит мастер-классы кузнечного мастерства.

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