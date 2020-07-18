В системе здравоохранения Львовщины будут увольнения, - Степанов

18 июля, 2020, 13:40

По итогам работы комиссии Минздрава на Львовщине будет принято кадровые решения: на систему здравоохранения области ждут увольнения

Об этом сказал сегодня во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Еспресо.Захид".

"Я посещал Львовскую область, у нас была жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам, которые там возникли. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации за определенный срок. По его окончании (прошел уже месяц) я направил соответствующую комиссию МЗ, которую возглавила одна из руководителей структурного подразделения МЗ. Они уже вернулись и показали мне результаты их проверки, и сейчас готовится соответствующее представление относительно принятия кадровых решений во Львовской области ", - сказал министр.

(о Львовщине - с 14:29 мин.)

Степанов добавил, что в области не исправили многие из тех недостатков, на которые было указано, а на некоторые даже не обратили внимания.

"Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей непосредственно руководством Львовской областной государственной администрации", - сказал он.

Напомним, Максим Степанов посетил Львовскую область с рабочим визитом еще 22 июня - в то время в области фиксировали стремительный рост количества больных CoVid-19, а лабораторные центры не справлялись с большим количеством тестов.

После визита он заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда "срочных и взвешенных решений", в частности - определенных кадровых изменений.

"Я вижу проблематику по руководству, и была соответствующая моя реакция, вижу проблематику по контролю лекарственных средств. Если на этой неделе не состоятся конкретные сдвиги, то я, не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Поэтому что ситуация сложная, пожалуйста, делайте выводы ", - сказал тогда министр, добавив, что есть замечания и к руководству департамента здравоохранения Львовской ОГА относительно инфекционного контроля непосредственно в больницах.