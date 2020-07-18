В сети выставили на аукцион дело Януковича
18 июля, 2020, 14:33
Анонимный пользователь из Брянской области РФ продает на белорусском онлайн-аукционе Ay.by банковское дело Виктора Януковича, заведенное в Полтавском филиале АКБ "Укрсоцбанк" на него, как на кандидата в президенты Украины, при открытии счета для ведения избирательной кампании 2004 года
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Как утверждается в описании предложения, этот пакет документов находится в частной коллекции.
В него входит договор Януковича с банком, копия его паспорта и справка о его идентификационный код.
Также образцы подписей политика.
"Есть пару подписей самого ВФЯ. Печать банка - 100% original. Все - 100% оригинал", - отмечает продавец.
Цена - 49 тыс. Бел рублей, что равняется $ 20444.
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