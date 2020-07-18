 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ сети выставили на аукцион дело Януковича

В сети выставили на аукцион дело Януковича


фото: interfax.com.ua
Анонимный пользователь из Брянской области РФ продает на белорусском онлайн-аукционе Ay.by банковское дело Виктора Януковича, заведенное в Полтавском филиале АКБ "Укрсоцбанк" на него, как на кандидата в президенты Украины, при открытии счета для ведения избирательной кампании 2004 года

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Как утверждается в описании предложения, этот пакет документов находится в частной коллекции.

В него входит договор Януковича с банком, копия его паспорта и справка о его идентификационный код.

Также образцы подписей политика.

"Есть пару подписей самого ВФЯ. Печать банка - 100% original. Все - 100% оригинал", - отмечает продавец.

Цена - 49 тыс. Бел рублей, что равняется $ 20444.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать