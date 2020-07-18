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Espreso.tvСпортВ Москве покончила с собой чемпионка мира по фигурному катанию

В Москве покончила с собой чемпионка мира по фигурному катанию


фото: Getty Images
В Москве совершила самоубийство чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская

Об этом сообщают российские СМИ.

20-летняя спортсменка погибла в Москве в ночь на 18 июля. Девушка была найдена мертвой под окнами шестиэтажного дома. Предыдущая версия следствия - самоубийство. Александровская оставила записку со словом "люблю".

Ранее она уже пыталась покончить с собой из-за травм, которые мешали ее карьере. Екатерина Александровская в последние годы выступала за Австралию. В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в дуэте с Харли Виндзором. Также пара дважды выигрывала чемпионат Австралии - в 2017 и 2019 годах.

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