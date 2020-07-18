В Москве покончила с собой чемпионка мира по фигурному катанию
18 июля, 2020, 15:50
В Москве совершила самоубийство чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская
Об этом сообщают российские СМИ.
20-летняя спортсменка погибла в Москве в ночь на 18 июля. Девушка была найдена мертвой под окнами шестиэтажного дома. Предыдущая версия следствия - самоубийство. Александровская оставила записку со словом "люблю".
Ранее она уже пыталась покончить с собой из-за травм, которые мешали ее карьере. Екатерина Александровская в последние годы выступала за Австралию. В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в дуэте с Харли Виндзором. Также пара дважды выигрывала чемпионат Австралии - в 2017 и 2019 годах.
- Напомним, 3 июля блогер и бывший киберспортсмен Байрон Reckful Бернстайн покончил с собой .
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