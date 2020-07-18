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Espreso.tvКрым - это УкраинаВ Крыму пересохла часть большого водохранилища

В Крыму пересохла часть большого водохранилища


фото: krymr.com
В оккупированном Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

Состояние Белогорского водохранилища во включенном Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верхового водоема в мае этого года сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.

Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей. По словам местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформированная десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и Тайганское водохранилище ", - предостерег активист движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

  • Напомним, 8 марта лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что заявлениями о поставках воды в оккупированный Крым украинская власть тестирует общество на возможность уступок России.

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