В ДТП на Придунавье погибли 6 человек, еще 3 ранены

18 июля, 2020, 10:01

Утром субботы, 18 июля 2020 года, в Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек и 3 - госпитализированы

Подробности со ссылкой на пресс служба ГСЧС рассказывает Еспресо.TV .

18 июля в 7:46 в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что на автодороге Одесса - Рени, а именно вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области, произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы , среди госпитализированы - ребенок 2018 рождения.

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Спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива из проезжей части автодороги.

К ликвидации последствий происшествия от ГСЧС было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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