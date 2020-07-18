 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ центре Львова заработала первая фермерская ярмарка. Фото

В центре Львова заработала первая фермерская ярмарка. Фото

В центре Львова сегодня, 18 июля, открылась первая фермерская ярмарка

В ярмарке принимают участие более двух десятков фермеров из Львова и области, сообщает «Эспрессо-Запад».

Здесь можно купить разнообразные овощи и фрукты, зелень, сыры, мед, свежую рыбу. Случается и экзотика, например персики, выращенные в приграничных Мостысках, или улитки и улиточный паштет. Реализуют продукцию ее производители.

"Львовянам понравилось. Все говорят: классно, что можно купить свежие и качественные продукты в самом центре, не надо ехать на "Шувар"(оптовый продовольственный рынок во Львове. - Ред.)", - отметила в разговоре с корреспондентом "Эспрессо Запад" представитель ФГ "Евросад".

Большинство присутствующих на ярмарке были в масках. Фермеры при этом также имели средства для дезинфекции и перчатки.

Посетил рынок и городской глава Львова Андрей Садовый . Правда, он решил маску не одевать.

 

Планируется, что ярмарка будет работать каждую субботу, с 9 утра и до 15-и до конца августа.

Организаторами ярмарки является ООО "Львовские ярмарки" и Сельскохозяйственный консультационный центр "Фермерская Страна".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать