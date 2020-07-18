В центре Львова заработала первая фермерская ярмарка. Фото

18 июля, 2020, 16:18

В центре Львова сегодня, 18 июля, открылась первая фермерская ярмарка

В ярмарке принимают участие более двух десятков фермеров из Львова и области, сообщает «Эспрессо-Запад».

Здесь можно купить разнообразные овощи и фрукты, зелень, сыры, мед, свежую рыбу. Случается и экзотика, например персики, выращенные в приграничных Мостысках, или улитки и улиточный паштет. Реализуют продукцию ее производители.

"Львовянам понравилось. Все говорят: классно, что можно купить свежие и качественные продукты в самом центре, не надо ехать на "Шувар"(оптовый продовольственный рынок во Львове. - Ред.)", - отметила в разговоре с корреспондентом "Эспрессо Запад" представитель ФГ "Евросад".

Большинство присутствующих на ярмарке были в масках. Фермеры при этом также имели средства для дезинфекции и перчатки.

Посетил рынок и городской глава Львова Андрей Садовый . Правда, он решил маску не одевать.

Планируется, что ярмарка будет работать каждую субботу, с 9 утра и до 15-и до конца августа.

Организаторами ярмарки является ООО "Львовские ярмарки" и Сельскохозяйственный консультационный центр "Фермерская Страна".