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Espreso.tvОбществоВ 1980-м житель Кривого Рога развернул самодельный баннер "Независимость профсоюзам от КПСС! Рабочим - мяса!" и получил 10 лет тюрьмы и лагерей. Опубликованы документы КГБ

В 1980-м житель Кривого Рога развернул самодельный баннер "Независимость профсоюзам от КПСС! Рабочим - мяса!" и получил 10 лет тюрьмы и лагерей. Опубликованы документы КГБ

1 мая 1980 года в 11:00 в первомайской колонне демонстрантов Терновского района города Кривого Рога неожиданно появился человек с самодельным плакатом: "Независимость профсоюзам от КПСС! Рабочим - мяса!". Как только он прошел вдоль трибуны на улице Короленко, его сразу же арестовали и "вознаградили" несколькими сроками заключения подряд

Это был не обычный рабочий, а независимый профсоюзный деятель со стажем борьбы с советской системой и устойчивыми взглядами Эдуард Крицкий, 1940 года рождения. Тогда он работал водителем криворожского Северного горно-обогатительного комбината. Посвященные ему два документа из рассекреченных архивов спецслужб опубликовал на своем авторском Telegram-канале KGB files современный украинский историк и журналист Эдуард Андрющенко, передает Еспресо.TV .

Против Крицкого и его брата по матери - В.Б. Черешенко, 1953 года рождения, который успел сделать фото акции - было возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК Украинской ССР (злостное хулиганство).

22-23 мая 1980 года обоих братьев осудили к лишению свободы.

Крицкий получил 3 года колонии общего режима, Черешенко - 2 года строгого режима.

При этом, докладывая своему руководству о данном случае, местные органы КГБ пытались представить психологический портрет протестующих как можно более пренебрежительно:

"Крицкий характеризуется как неуживчивый, склонный к конфликтам человек, часто меняет место работы, оставил семью, выплачивает алименты на двох детей. В 1972 году в отношении его возбуждалось уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений (к уголовной ответственности привлечен не был). 

Черешенко во время прохождения (воинской - ред.) службы в 1976 году профилактирован Особым отделом за клеветнические и идейно вредные высказывания. 

Крицкий и Черешенко систематически прослушивали враждебные передачи зарубежных радиостанций и распространяли их содержание среди окружения".

При этом, как писала в 1990 году - уже после освобождения Крицкого - Криворожская газета "Металлург" (перепечатка на сайте Украинское время), на момент задержания в 1980-м он уже имел опыт неодноразвого общения с КГБ:

1958 - первый арест и допрос сотрудниками Комитета госбезопасности СССР по месту рождения в Читинской области РФ (мать - учительница, отец - шахтер). Юноша написал в редакцию тамошней рабочей многотиражки письмо с критикой партийно-комсомольской демагогии об "ударном труде", которая, по его мнению, способствует еще большей эксплоатации рабочего класса.

Его допрашивают всю ночь и вместо "зоны" отправляют в армию.

В армии он серьезно занялся самостоятельным изучением марксизма-ленинизма, вошел в стихийное армейское общество "Союз". На политзанятиях Крицкий спорит с лекторами, и это расценивается как срыв занятий. Наказание - гауптвахта. За время службы ему пришлось отсидеть в общей сложности около 200 суток.

После демобилизации поступил в Семипалатинский геологоразведочный техникум (Казахстан), куда переехала его мать. Но оставляет учебу из-за разногласий с преподавателем. Оказывается на флоте.

Первый пунтк приписки - Находка. Там он пишет статью в "Комсомольской правде" и организует забастовку моряков, вызванную неудовлетворительными условиями труда и проживания.

Переезжает в Архангельск. Во время стоянки в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада) рассказывает канадским журналистам правду об отношении к трудящимся на флоте в СССР, о браконьерстве и тому подобное. Опять беседа в КГБ.

Похожее повторилось и во время стоянки в Сент-Джонсе (Антигуа), где он интересуется запрещенной в Союзе литературой. И снова "профилактикой" КГБиста.

Следующее их "общение" имело место на Архангельком автокомбинате (ведь Крицкого заставили покинуть флот).

В конце концов он поселился у брата - Черешенко - в Кривом Роге, где они вместе основывают подпольный "Криворожский Демократический Комитет".

Лишения свободы за первомайские акции растянулось на долгие 10 лет. По различным обвинениям его потом осудили во второй раз и в третий раз. КГБ преследовало его и там - Крицкого пытали, на него давили и пытались повлиять в той или иной степени, чтобы он отрекся от собственных антисоветских убеждений, признал вину, просил помилования и не написал жалоб.

На свободу Эдуард вышел аж в 1990 году. За его освобождение боролись украинские, шведские, армянские, российские, европейские и американские правозащитники. Западная пресса посвящала ему отдельные материалы.

При Независимости Крицкий присоединился к становлению демократического профсоюзного движения, в частности, в Кривом Роге.

Умер 13 ноября 2010 года.

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