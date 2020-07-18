Украинец отреагировал на слухи о бое с сильнейшим боксером мира
Об этом сообщает BoxingInsider .
По словам ураинца, предложений от команды Альвареса о бое ему не поступало.
"Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни лишь разговоры", - сказал Деревянченко.
Сейчас Деревянченко находится на финальной стадии переговоров с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермаллом Чарло.
Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
- 14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарло.
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