Украинец отреагировал на слухи о бое с сильнейшим боксером мира

18 июля, 2020, 21:18

Украинский боксер Сергей Деревянченко заявил, что не получал предложений провести поединок с мексиканцем Саулем Альваерсом

Об этом сообщает BoxingInsider .

По словам ураинца, предложений от команды Альвареса о бое ему не поступало.

"Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни лишь разговоры", - сказал Деревянченко.

Сейчас Деревянченко находится на финальной стадии переговоров с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермаллом Чарло.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарло.

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