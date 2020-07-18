Трамп выступил против введения обязательного ношения масок
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По словам Трампа, он не рассматривает возможность введения в Соединенных Штатах требования к американцам носить маски для лица в целях борьбы с распространением коронавируса.
"Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, когда его спросили, рассматривает ли он введение общенационального масочного режима.
На протяжении всего коронавирусного кризиса Трамп неохотно призвал американцев носить маски, а самого его видели в маске на публике лишь один раз.
Однако 14 июля в интервью CBS президент США призвал людей носить маски, чтобы предотвратить распространение вируса.
Ношение масок стало чувствительной темой в Соединенных Штатах и часто приводило к спорам и драк в магазинах и на городских улицах.
Те, кто выступает за маски, говорят, что это один из лучших способов предотвратить распространение коронавируса, оппоненты считают, что общенациональная требование носить маски будет нарушением индивидуальных прав.
- Напомним, 12 июля Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске.
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