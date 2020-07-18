Трамп выступил против введения обязательного ношения масок

18 июля, 2020, 19:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить режим обязательного ношения защитных масок

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Трампа, он не рассматривает возможность введения в Соединенных Штатах требования к американцам носить маски для лица в целях борьбы с распространением коронавируса.

"Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, когда его спросили, рассматривает ли он введение общенационального масочного режима.

На протяжении всего коронавирусного кризиса Трамп неохотно призвал американцев носить маски, а самого его видели в маске на публике лишь один раз.

Однако 14 июля в интервью CBS президент США призвал людей носить маски, чтобы предотвратить распространение вируса.

Ношение масок стало чувствительной темой в Соединенных Штатах и часто приводило к спорам и драк в магазинах и на городских улицах.

Те, кто выступает за маски, говорят, что это один из лучших способов предотвратить распространение коронавируса, оппоненты считают, что общенациональная требование носить маски будет нарушением индивидуальных прав.

Напомним, 12 июля Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске.

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