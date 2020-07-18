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Espreso.tvОбществоСтудента, пострадавшего от взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали

Студента, пострадавшего от взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали


фото: Національна поліція
Студента, пострадавшего вчера вечером в результате взрыва у станции метро "Шулявская" - прооперировали. Его состояние сейчас стабильное

Об этом в субботу, 18 июля 2020, заявил киевский городской голова Виталий Кличко, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро" Шулявская "- прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", - отметил Виталий Кличко.

Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушения - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и расследуют совершенное преступление", - добавил Кличко.

  • Напомним, в 20:08 в пятницу, 17 июля, на входе в вестибилю станции Киевского метрополитена "Шулявская" сработало взрывное устройство . Травму получил один человек.

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