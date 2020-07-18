Рада не присоединила Коцюбинское к Киеву
18 июля, 2020, 09:38
Верховная Рада Украины отказалась присоединить поселок городского типа Коцюбинское к Киеву
Отныне поселок входит в Бучанского района Киевской области, передает Еспресо.TV со ссылкой на Вечерний Киев .
Согласно постановлению Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490, в том числе 7 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.
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При этом в состав Бучанского района включено территорию Коцюбинской поселковой территориальной общины.
Справка
Семнадцатитысячное Коцюбинское расположено на северо-запад от Киева.
К начатой командой президента Владимира Зеленского административной реформы оно было в подчинении Ирпинского городского совета.
- Жители поселка Коцюбинское Киевской области проголосовали за присоединение в Киев еще в марте 2018 года.
- Их поддержал киевский городской голова Виталий Кличко .
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