Рада не присоединила Коцюбинское к Киеву

18 июля, 2020, 09:38

Верховная Рада Украины отказалась присоединить поселок городского типа Коцюбинское к Киеву

Отныне поселок входит в Бучанского района Киевской области, передает Еспресо.TV со ссылкой на Вечерний Киев .

Согласно постановлению Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490, в том числе 7 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

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При этом в состав Бучанского района включено территорию Коцюбинской поселковой территориальной общины.

Справка

Семнадцатитысячное Коцюбинское расположено на северо-запад от Киева.

К начатой командой президента Владимира Зеленского административной реформы оно было в подчинении Ирпинского городского совета.