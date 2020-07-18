"Выбирай: Милошевич, Янукович или Каддафи". Видео с обращением известного белорусского ресторатора к Лукашенко набрало более 700 тыс. просмотров

18 июля, 2020, 08:00

Минский предприниматель в области ресторанного бизнеса Вадим Прокопьев в четвергу, 16 июля 2020 года, выложил на YouTube запись собственного открытого обращения к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который выдвинулся на шестой подряд срок правления

На утро субботы, 18 июля, то есть всего за два дня, его посмотрели 715 тыс. пользователей сети. Оставлено 16 тыс. комментариев, рассказывает Еспресо.TV.

Для 9,5-миллионной Беларуси это большое достижение.

Прокопьев, который является влиятельным человеком в белорусских деловых кругах, предупреждает руководителя страны, на этот раз ему не удержаться у власти за "крошечный рейтинг" и готовность его ближайшего окружения к измене.

"Вариантов немного: Гаага, бегство или неряшливая смерть. Выбирай: Милошевич, Янукович или Каддафи. А как ты думал? Твоя парадная форма никого из офицеров не переубедит. Генералиссимус картонный. Но Гаага все равно ждет - в любом случае. Хотя бы и посмертно ", - обратился Прокопьев лично к Лукашенко.

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Кроме того, по словам предпринимателя, к ответственности будут привлечены каждый соучастник действий неизменного президента, вчениних течение последних 26 лет.

"Прикоритники твои, что за деньги имитируют лояльность - они на иголках сидят, просчитывают варианты отступления, готовят легенду. Но у нас все ходы записаны, за все 26 лет. Всех зимовских (Александр Зимовский является одним из главных телевизионных пропагандистов режима Лукашенко - ред. ) посчитаем. На ком крови нет - выйти из строя, свободно, разойтись ", - отметил Прокопьев.

Вот полный текст его обращения

"Я знаю, что у тебя на уме.

Хочешь парализовать нашу волю.

Хочеш запугать на взлете, посеять отчаяние, раздробить.

Снчала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео (госсекретарем США - ред.).

Хочеш чтобы мы предались меланхолии.

Нет, моя лапочка. на этот раз не пролезет, на этот раз все по-другому.

Раньше ты дорисовывал туркменские цифры, мошенничал, но все же был в большинстве, это предавало тебе сил. Но сейчас ты знаешь расклад. Ты знаешь о своем крохотном рейтинге. Поэтому и зас*л, засуетился, заистерил. Твое окружение это чувствует, чувствует, что ты голый.

Боишься предательства? Умница. Они тебе служат за страх, а не за совесть. Они видят реальность в окошко своих "мерседесов". А в реальности ты проиграл. Ты проиграл по любому.

Ты проиграл даже у подневольных бюджетников, проиграл у офицеров, проиграл пенсионеров. Твое окружение подсовывает фальшивую аналитику, уверяет в успехе - а сами по курилкам такое говорят - хуже оппозиционеров…

Но ты с*шь. Нервничаешь, суетишься. Дел у тебя теперь невпроворот. Всех, кто осмелился вызов бросить, посадил по сфабрикованным делам. Дурачок. Все готовишься к прошлой войне? Блогеров - в "тюрягу", рты пытаешься закрывать, кураторы забегали по редакциям. Но мелочишься… Мстительный га*он.

Включил на всю мощь геббельсовское ТВ и по-прежнему веришь в свой "народный слог", в пошлую шуточку. Но в глазах - страх…

Люди-то прозрели, очнулись от гипноза. Белорусов больше в наперстки не облапошить. А прикорытники твои, что за деньги имитируют лояльность - они на иголках сидят, просчитывают варианты отступления, готовят легенду. Но у нас все ходы записаны, за все 26 лет. Всех зимовских посчитаем... На ком крови нет - выйти из строя, вольно, разойтись…

А с тобой-то как, дорогуша? Вариантов немного: Гаага, побег или неопрятная смерть. Выбирай: Милошевич, Янукович или Каддафи. А как ты думал? Твоя парадная форма никого из офицеров не убедит. Генералиссимус картонный.

Но Гаага все равно ждет - в любом случае. Хоть бы и посмертно".

Ранее, отметим, Прокопьев выступал против засилья российской поп-музыки в Беларуси.

Напомним, Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года.

Голосование на очередных выборах белорусского президента должно состояться 9 августа.

На этот раз, как отмечают эксперты и как свидетельствуют данные опросов оппозиционных СМИ, у Лукашенко фиксируется самый низкий уровень поддержки.

После того чем 14 июля ЦИК Республики Беларусь отказалась регистрировать кандидатами оппозиционеров Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало, несмотря на то, что они предоставили Комиссии свыше 100 тыс. необходимых в таком случае подписей, люди вышли на улицы. Не обошлось без столкновений с силовиками и задержаний, количество которых исчислялась сотнями.

При этом банкир Бабарыка и харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський , которому не дали даже собрать подписи, вместе с другими значительными оппонентами Лукашенко пока находятся в СИЗО .

С узнаваемых политических фигур, не зависящим от президента ЦИК было зарегистрировано только Светлану Тихановську , о которой Лукашенко говорит, что она "упадет, бедняга" .

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