"Слуга народа" разрабатывает этический кодекс для своих депутатов

18 июля, 2020, 19:15

Во фракции партии "Слуга народа" работают над разработкой этического кодекса для собственных народных депутатов

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "Раид Свобода" .

"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции - это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии", - рассказала Кравчук.

Она признала, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями", однако неизвестно, будет ли предусматривать "кодекс этики" слуг какое-то наказание за подобные высказывания.

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, по большому счету именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включение во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики - это такая, скорее, "Джентельменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ ", - сказала Кравчук.

Напомним, 16 июля нардеп Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".

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