"Слуга народа" разрабатывает этический кодекс для своих депутатов
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "Раид Свобода" .
"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции - это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии", - рассказала Кравчук.
Она признала, что со стороны ее коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями", однако неизвестно, будет ли предусматривать "кодекс этики" слуг какое-то наказание за подобные высказывания.
"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики, по большому счету именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включение во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики - это такая, скорее, "Джентельменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ ", - сказала Кравчук.
- Напомним, 16 июля нардеп Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".
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