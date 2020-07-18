Польша отменила срок давности для преступлений времен коммунизма
Об этом сообщает Польское радио .
Дуда подписал закон, отменяющий срок давности за преступления времен коммунизма в Польше 1944-1990 годов.
Теперь прокуроры Института национальной памяти Польши смогут привлекать к ответственности людей за преступления коммунистического режима в Польше.
Действующие нормативные акты предусматривают, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается через 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности, и через 30 лет - в случае другого преступления.
Таким образом, с 1 августа этого года за последнюю категорию преступления привлекать к ответственности никого не смогли бы.
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