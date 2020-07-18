Первые участки с брендом "ушли" на аукционе за 40 млн грн

18 июля, 2020, 11:03

На онлайн-аукционе в пятницу, 17 июля 2020 года, продали первые два участка для добычи янтаря в Ровенской области

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль, передает Еспресо.TV .

"Сегодня состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га (гектаров - ред.) В Алексеевке Сарненского района выставили на сайте ProZorrro еще в июне. А уже 17 июля состоялось онлайн-торги. Результат - преувеличил все наши надежды ", - написал Коваль.

По словам главы ОГА, в процессе торгов цена участков возросла в десятки раз - с сотен тысяч до десятков миллионов гривен. Суммарно же государству удалось заработать благодаря аукциону более 40 млн грн.

Более 40 млн грн от легализации янтаря на Ривненщини❗️ ✅Сьогодни состоялись первые аукционы на получение специальных ... Опубликовано Виталий Коваль пятницы, 17 июля 2020

Напомним, в Украине отдельными законоамы уменьшено ренту за добычу янтаря и установлено уголовную ответственность за нелегальный промысел, связанный с "солнечным камнем".

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