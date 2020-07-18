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Espreso.tvОбществоОперация "Мак". На Львовщине полицейские изъяли более тысячи растений с опиатами

Операция "Мак". На Львовщине полицейские изъяли более тысячи растений с опиатами

Участковые офицеры Железнодорожного отдела полиции выявили незаконные посевы мака на приусадебном участке, принадлежащем жительнице поселка Рудный возле Львова.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции во Львовской области, пишет "Еспресо.Захид".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование более чем 1130 растений мака.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Напомним, что с 20 мая в Украине продолжается комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», целью которых является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений снотворного мака и конопли, а также перекрытие каналов их поступления в незаконный оборот.

Фото: Facebook полиции Львовской области

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