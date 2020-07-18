Операция "Мак". На Львовщине полицейские изъяли более тысячи растений с опиатами

18 июля, 2020, 13:36

Участковые офицеры Железнодорожного отдела полиции выявили незаконные посевы мака на приусадебном участке, принадлежащем жительнице поселка Рудный возле Львова.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции во Львовской области, пишет "Еспресо.Захид".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование более чем 1130 растений мака.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что с 20 мая в Украине продолжается комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», целью которых является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений снотворного мака и конопли, а также перекрытие каналов их поступления в незаконный оборот.

Фото: Facebook полиции Львовской области