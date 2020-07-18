 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНет запрету 23 - 7. В Запорожье рестораторы вышли на ночной антикарантинний протест

Нет запрету 23 - 7. В Запорожье рестораторы вышли на ночной антикарантинний протест

Наряду с Запорожским городским советом состоялась акция владельцев и сотрудников ночных клубов, ресторанов и развлекательных заведений

Они вышли на митинг, чтобы выразить свой протест против решения Кабмина запретить им работать с 23 до 7:00, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 061.com.ua .

Акция стартовала в 23.00 - после этого времени рестораторы работать не могут, поэтому организаторы решили установить летняя площадка прямо на входе в мэрию. Участники митинга принесли стулья и шезлонги и расставили их с дистанцией в 1,5 метра возле горсовета. Несколько десятков человек скандировали "Нет запрету 23 - 07", "Мы тоже хотим есть", "Дайте работать", "Вируса ночью нет".

Причина возмущения - владельцы ресторанов и ночных клубов вынуждены сокращать персонал. Например, совладелец ночного клуба "Понеслось" Иван говорит, что ему придется освободить 2/3 персонала, если ограничения работы в ночное время не снимут. В рестораторов также не хватает средств на зарплату и оплату счетов.

"Мы были 2,5 месяца в общем карантине, кафе и рестораны не работали, сейчас же ограничили в работе. Людей приходится сокращать, потому как неполный рабочий день, не вытаскиваем за коммунальные услуги, за зарплатой. Поэтому люди возмутились и вышли из протестом, дайте хотя бы кормить свои семьи и зарабатывать копейку. Почему супермаркеты работают круглосуточно, а общественное питание не может. Маски, дезрастворы - все это делается, какие проблемы? ", - сказал директор комплекса SunCity Анатолий Анохин.

По словам Анохина, в Херсоне горсовет принял решение отменить ограничения на работу заведений в ночное время. От запорожской мэрии участники акции требовали принять такое же решение, ведь в Запорожье резкого роста больных коронавирус нет.

Запорожский ведущий Дмитрий Хижняк более известный как MC Ori из-за запрета работы в ночное время остался без работы.

"Я уже более 20 лет работаю и живу ночной жизнью, у меня каждые выходные ночь - основное рабочее время. Та ситуация, которая сейчас происходит, требует от меня каких-то кардинальных решений, то есть идти в какие-то" Быстро деньги ". Это не от того, что я больше ничего не умею делать, это потому что я профессионал своего дела ", - говорит Дмитрий.

Подобные акции проходят во многих городах Украины, люди надеются, что их услышит власть, а если нет - готовы выходить снова на мирные митинги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать