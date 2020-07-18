Нет запрету 23 - 7. В Запорожье рестораторы вышли на ночной антикарантинний протест

18 июля, 2020, 13:30

Наряду с Запорожским городским советом состоялась акция владельцев и сотрудников ночных клубов, ресторанов и развлекательных заведений

Они вышли на митинг, чтобы выразить свой протест против решения Кабмина запретить им работать с 23 до 7:00, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 061.com.ua .

Акция стартовала в 23.00 - после этого времени рестораторы работать не могут, поэтому организаторы решили установить летняя площадка прямо на входе в мэрию. Участники митинга принесли стулья и шезлонги и расставили их с дистанцией в 1,5 метра возле горсовета. Несколько десятков человек скандировали "Нет запрету 23 - 07", "Мы тоже хотим есть", "Дайте работать", "Вируса ночью нет".

Причина возмущения - владельцы ресторанов и ночных клубов вынуждены сокращать персонал. Например, совладелец ночного клуба "Понеслось" Иван говорит, что ему придется освободить 2/3 персонала, если ограничения работы в ночное время не снимут. В рестораторов также не хватает средств на зарплату и оплату счетов.

"Мы были 2,5 месяца в общем карантине, кафе и рестораны не работали, сейчас же ограничили в работе. Людей приходится сокращать, потому как неполный рабочий день, не вытаскиваем за коммунальные услуги, за зарплатой. Поэтому люди возмутились и вышли из протестом, дайте хотя бы кормить свои семьи и зарабатывать копейку. Почему супермаркеты работают круглосуточно, а общественное питание не может. Маски, дезрастворы - все это делается, какие проблемы? ", - сказал директор комплекса SunCity Анатолий Анохин.

По словам Анохина, в Херсоне горсовет принял решение отменить ограничения на работу заведений в ночное время. От запорожской мэрии участники акции требовали принять такое же решение, ведь в Запорожье резкого роста больных коронавирус нет.

Запорожский ведущий Дмитрий Хижняк более известный как MC Ori из-за запрета работы в ночное время остался без работы.

"Я уже более 20 лет работаю и живу ночной жизнью, у меня каждые выходные ночь - основное рабочее время. Та ситуация, которая сейчас происходит, требует от меня каких-то кардинальных решений, то есть идти в какие-то" Быстро деньги ". Это не от того, что я больше ничего не умею делать, это потому что я профессионал своего дела ", - говорит Дмитрий.

Подобные акции проходят во многих городах Украины, люди надеются, что их услышит власть, а если нет - готовы выходить снова на мирные митинги.

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