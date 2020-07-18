Коронавирус на Львовщине: еще 137 больных и 4 смерти

18 июля, 2020, 10:35

За минувшие сутки во Львовской области обнаружили 137 случаев COVID-19

Львовщина продолжает оставаться областью з наибольшим количеством больных в Украине. На утро 18 июля в области и во Львове подтверждено 7891 случай инфицирования коронавируса, из них 207 - летальные. Больные этот момент - 6358 человек. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали 137 пациентам, смерть вследствие этой болезни подтвердили в четырех человек, - передает "Еспресо-Захид".

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 821 ПЦР-тест, то есть количество выявленных больных составляет 16,69%. 40 человек из 137 - это львовяне, остальные - жители районов области. В холодильнике ждут в очереди на проведение тестирования еще 884 пробы.

Больше госпитализированных больных - в областной инфекционной больнице - 164. Из них 144 - с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых 31 медицинский работник, 20 - с подозрением на COVID-19.

По информации заместителя директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игоря Бернику, в течение минувших суток в приемное отделение этой больницы обратилось 38 человек, из них 18 госпитализированы (в 10 - обоснованные подозрения на COVID-19, в восьми - подтвержденный диагноз), а еще 20 рекомендовали амбулаторное лечение в условиях домашнего самоизоляции под наблюдением семейного врача. Еще шестерым больным, находившимся в стационаре с подозрением на COVID-19, по результатам ПЦР-исследований подтверждено этот диагноз.

Возрастная категория больных и в дальнейшем распределяется примерно одинаково: чуть более чем три четверти (76%) - пациенты 50 лет и старше, еще четверть (24%) - пациенты в возрасте 18-50 лет.