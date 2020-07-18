Хабаровск седьмой раз вышел в поддержку арестованного губернатора. Присоединился Владивосток
Встреча проходила на площади Ленина. Об этом со ссылкой на DVnovosti.ru передает Еспресо.TV .
Главное требование пикетчиков остается неизменным: обеспечить справедливое рассмотрение дела Фургала, которого подозревают в якобы заказе серии убийств, и освободить его из-под стражи.
Также люди просят судить его в Москве, а дома, в Хабаровске.
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С соответствующими обращением они шли к городскому голове Сергею Кравчуку, но тот отказался с ними общаться.
По оценке российской газеты "Коммерсантъ", на митинге было 50 тыс. горожан.
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Следует отметить, что как и в прошлые разы, одним из популярных лозунгов, кроме тех, которые непосредственно посвящены Фургала, жители Хабаровска требуют: "Москва, уходи!".
Полиция никого не задерживала и проведению акции не препятствовала.
Кроме как в Хабаровске, акция в поддержку Фургала имела место сегодня во Владивостоке, где она проходила под видом "кормление голубей".
- Ежедневные протесты в Хабаровске продолжаются уже ровно неделю . Впервые в поддержку Фургала люди вышли там в субботу, 11 июля 2020 года.
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