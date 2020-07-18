Хабаровск седьмой раз вышел в поддержку арестованного губернатора. Присоединился Владивосток

18 июля, 2020, 09:16

В субботу, 18 июля 2020 года, жители дальневосточного города Хабаровск (РФ) уже седьмой раз вышли на многотысячную акцию протеста, вызванную арестом местного губернатора Сергея Фургала после обнародования низких результатов по Хабаровскому краю конституционного референдума по "обнулению" сроков президентского правления Путина

Встреча проходила на площади Ленина. Об этом со ссылкой на DVnovosti.ru передает Еспресо.TV .

Главное требование пикетчиков остается неизменным: обеспечить справедливое рассмотрение дела Фургала, которого подозревают в якобы заказе серии убийств, и освободить его из-под стражи.

Также люди просят судить его в Москве, а дома, в Хабаровске.

Читайте также: Дмитрий Орешкин: В России растет ощущение ужаса. Путин что-то говорит, но его никто не слушает

С соответствующими обращением они шли к городскому голове Сергею Кравчуку, но тот отказался с ними общаться.

По оценке российской газеты "Коммерсантъ", на митинге было 50 тыс. горожан.

Читайте также: Игорь Яковенко: Путин - последний главарь этой версии Российской империи

Следует отметить, что как и в прошлые разы, одним из популярных лозунгов, кроме тех, которые непосредственно посвящены Фургала, жители Хабаровска требуют: "Москва, уходи!".

Полиция никого не задерживала и проведению акции не препятствовала.

Кроме как в Хабаровске, акция в поддержку Фургала имела место сегодня во Владивостоке, где она проходила под видом "кормление голубей".

Ежедневные протесты в Хабаровске продолжаются уже ровно неделю . Впервые в поддержку Фургала люди вышли там в субботу, 11 июля 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb