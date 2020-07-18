Франция подтвердила, что получила "черные ящики" со сбитого Ираном самолета МАУ
18 июля, 2020, 22:14
Французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины"
Об этом со ссылкой на AFP сообщает РБК-Украина.
Французские следователи заявили о прибытии во Францию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. В ближайшее время эксперты начнут исследования бортовых самописцев.
Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут в начале следующей недели.
Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, состоящая из 20 специалистов.
- Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
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