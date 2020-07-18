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Espreso.tvОбществоФранция подтвердила, что получила "черные ящики" со сбитого Ираном самолета МАУ

Франция подтвердила, что получила "черные ящики" со сбитого Ираном самолета МАУ


фото: Getty Images
Французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом со ссылкой на AFP сообщает РБК-Украина.

Французские следователи заявили о прибытии во Францию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. В ближайшее время эксперты начнут исследования бортовых самописцев.

Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут в начале следующей недели.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, состоящая из 20 специалистов.

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