Франция подтвердила, что получила "черные ящики" со сбитого Ираном самолета МАУ

18 июля, 2020, 22:14

Французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом со ссылкой на AFP сообщает РБК-Украина.

Французские следователи заявили о прибытии во Францию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. В ближайшее время эксперты начнут исследования бортовых самописцев.

Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут в начале следующей недели.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, состоящая из 20 специалистов.

Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

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