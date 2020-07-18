 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: похороны патриарха Владимира на Софийской площади превратились в кровавое побоище с участием спецназа

Этот день в истории: похороны патриарха Владимира на Софийской площади превратились в кровавое побоище с участием спецназа

18 июля 1995 года возле стен Софийского собора в Киеве похоронили украинского патриарха Владимира

Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление со стороны духовенства церкви МП и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram канал Рассекреченная история Украины .

Последние месяцы жизни Владимир (Романюк) провел в постоянном напряжении. Ему регулярно угрожали неизвестные.

Незадолго до смерти Романюк обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением, в котором просил защиты. Вскоре после этого он умер при загадочных обстоятельствах 14 июля 1995.

В тот день, около 11:00, после какого-то телефонного звонка патриарх, переодевшись в мирскую одежду, направился из своей резиденции в Ботанический сад Киевского университета. Здесь, в глубине сада, на одной из скамеек, ему была назначена встреча. На скамейке Романюка ждали две женщины.

Согласно официальной версии, Романюку стало плохо. Женщины, которые присутствовали при встрече, в течение двух часов пытались его реанимировать, возможно, при массаже сердца поломали ему ребра, а также делали ему прямые уколы в сердце (что указано в акте судмедэксперта), однако, когда прибыла скорая, "реаниматоркы" исчезли .

Это был уже четвертый инфаркт патриарха Владимира: с 19 месяцев своего патриаршества 7 он провел в больнице.

"Сразу после смерти Романюка его сын Тарас и ряд экспертов высказали мнение о возможности его насильственной смерти. Однако затем эта тема была постепенно снята с повестки дня", - наглошуеться в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать