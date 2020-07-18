Этот день в истории: похороны патриарха Владимира на Софийской площади превратились в кровавое побоище с участием спецназа

18 июля, 2020, 13:10

18 июля 1995 года возле стен Софийского собора в Киеве похоронили украинского патриарха Владимира

Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление со стороны духовенства церкви МП и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram канал Рассекреченная история Украины .



Последние месяцы жизни Владимир (Романюк) провел в постоянном напряжении. Ему регулярно угрожали неизвестные.

Незадолго до смерти Романюк обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением, в котором просил защиты. Вскоре после этого он умер при загадочных обстоятельствах 14 июля 1995.

В тот день, около 11:00, после какого-то телефонного звонка патриарх, переодевшись в мирскую одежду, направился из своей резиденции в Ботанический сад Киевского университета. Здесь, в глубине сада, на одной из скамеек, ему была назначена встреча. На скамейке Романюка ждали две женщины.

Согласно официальной версии, Романюку стало плохо. Женщины, которые присутствовали при встрече, в течение двух часов пытались его реанимировать, возможно, при массаже сердца поломали ему ребра, а также делали ему прямые уколы в сердце (что указано в акте судмедэксперта), однако, когда прибыла скорая, "реаниматоркы" исчезли .

Это был уже четвертый инфаркт патриарха Владимира: с 19 месяцев своего патриаршества 7 он провел в больнице.

"Сразу после смерти Романюка его сын Тарас и ряд экспертов высказали мнение о возможности его насильственной смерти. Однако затем эта тема была постепенно снята с повестки дня", - наглошуеться в сообщении.

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