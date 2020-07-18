Экс-директора завода в Кировоградской подозревают в растрате 11 тыс. тонн зерна

18 июля, 2020, 13:50

Два сельскохозяйственные предприятия передали Долинскому комбикормовому заводу на хранение собранный урожай. А когда пришло время его возвращать, то вместо зерна владельцы обнаружили пустые помещения. Сумма убытков составляет более 51 млн грн

Об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 18 июля 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В полицию с заявлением об исчезновении переданного на хранение урожая обратились представители агрофирм. Они рассказали, что летом 2018 оставили на спецскладов комбикормового завода 11 тыс. тонн зерна.

"В прошлом году заявители обратились в администрацию завода за отгрузкой товара, ведь необходимо было его продать, чтобы расплатиться с пайщиками и готовиться к посевной. Однако оставленного урожая на складах не нашли. По данному факту следователи Нацполиции начали уголовное производство по части 2 статьи 28, частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, это - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц ", - заявил Клименко.

На днях следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с полицейскими Кировоградской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более десятка санкционированных обысков.

"Во время обысков у одного из фигурантов обнаружили и изъяли журналы так называемой" черной бухгалтерии ", в которые внесены данные о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн грн. Собрав достаточную доказательную базу, мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщили о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета ", - добавил Клименко.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения - содержание под стражей.

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