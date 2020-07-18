Экс-директора завода в Кировоградской подозревают в растрате 11 тыс. тонн зерна
Об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 18 июля 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
В полицию с заявлением об исчезновении переданного на хранение урожая обратились представители агрофирм. Они рассказали, что летом 2018 оставили на спецскладов комбикормового завода 11 тыс. тонн зерна.
"В прошлом году заявители обратились в администрацию завода за отгрузкой товара, ведь необходимо было его продать, чтобы расплатиться с пайщиками и готовиться к посевной. Однако оставленного урожая на складах не нашли. По данному факту следователи Нацполиции начали уголовное производство по части 2 статьи 28, частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, это - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц ", - заявил Клименко.
На днях следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с полицейскими Кировоградской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более десятка санкционированных обысков.
"Во время обысков у одного из фигурантов обнаружили и изъяли журналы так называемой" черной бухгалтерии ", в которые внесены данные о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн грн. Собрав достаточную доказательную базу, мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщили о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета ", - добавил Клименко.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения - содержание под стражей.
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