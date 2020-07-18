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Espreso.tvОбществоАвтоматы, пулеметы, ружья, пистолеты. В Никополе задержали банду, вооруженную целым арсеналом

Автоматы, пулеметы, ружья, пистолеты. В Никополе задержали банду, вооруженную целым арсеналом

Во время спецоперации в городе Никополь Днепропетровской области оперативники Службы безопасности Украины задержали главаря и четырех участников организованной преступной группировки, которая запугивала и пытала граждан. У злоумышленников изъято мощный арсенал оружия

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщает Еспресо.TV .

"Во время обысков у фигурантов сотрудники СБУ изъяли 4 автомата АК-74 и 16 магазинов к ним, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 тротиловых шашек, пластид, 11 выстрелов к ручным гранатометам, пулеметы Дегтярева и РПК-74, 2 мины МОН -50 и ОЗМ-72, 4 гранатометным выстрелы ВОГ-25, 3 пистолета-пулемета ППШ, артиллерийский выстрел, 20 ружей, 5 пистолетов Макарова, граната РКГ-3 с пылом и почти 4,5 тысячи патронов к автоматического огнестрельного оружия ", - говорится в сообщении.

Также выявлено 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1, 15 запалов УЗРГМ-2, помповое ружье, 7 бронежилетов, 4 дымовые шашки, 9 сигнальных ракет, номерные знаки и документы на различные автомобили.

Арсенал оружия и боеприпасов злоумышленники хранили в гараже организатора группы.

Кроме того, у фигурантов обнаружено компьютерную технику и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также значительную сумму наличных.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Спецоперация проводилась совместно с управлением уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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