18 июля на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки. А после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Водяного.
Еще один факт прекращения огня зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Хутора Свободный.
Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника и заставили оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".
Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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