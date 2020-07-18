18 июля на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

18 июля, 2020, 18:10

18 июля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки. А после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Водяного.

Еще один факт прекращения огня зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Хутора Свободный.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника и заставили оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".

Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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