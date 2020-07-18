17 июля на фронте: с российской стороны - 18 обстрелов, 1 уничтожен, с украинской - без потерь

18 июля, 2020, 07:18

В пятницу, 17 июля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 18 июля, передает Еспресо.TV .

"Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

Как отмечается, украинские подразделения "действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника и прицельным огнем решительно пресекали все провокации врага".

Читайте также: Герой Украины Тарас Матвеев. Факел, который всегда впереди

Нарушение предусмотренного мирными Минского договоренностями режима "Тишина" имело место поблизости

Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Авдеевки - из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

Читайте также: Роман Бессмертный Россия разворачивает ударные группировки. Они имеют четкое направление на Киев, Кременчуг, Днепр, Херсон, Одессу

Новотошковского - агрессор дважды применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулемет;

Луганского - оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта.

Читайте также: Никто не ожидал, что Россия ударит по своей территории - участник войны Виктор Андриянов о жуткой ночи под Зеленопольем

Согласно данным разведки, 17 июля украинские воины уничтожили одного захватчика.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, ОБСЕ заявила о росте количества обстрелов в зоне ООС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb