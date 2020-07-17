Золочевский замок погрузился в "Реалистичный абстракционизм"

17 июля, 2020, 11:13

Здесь открылась выставка живописи Игоря Микулы

В Золочевском замке открыли выставку живописи львовского художника, преподавателя кафедры академической живописи Львовской национальной академии искусств Игоря Микулы.

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо-Запад".

Как сказал на открытии заместитель директора Львовской галереи искусств Зиновий Мазурик, мы живем сейчас в очень непростые времена, когда не знаем, что нас ожидает. Но именно сейчас, как никогда, стоит задавать себе вопрос, кто я и для чего. "Искусство - это способ унять человека, замедлить его бег, заставить задуматься, кто он и какие ценности, возможно, при этом беге теряет, - акцентировал Зиновий Мазурик. - Это возможность высказаться и почувствовать отклик. У Игоря Микулы это получается очень хорошо и без фальши".

Уроженец Львова, в прошлом воспитанник тогда еще Львовского государственного института прикладного и декоративного искусства, а ныне член Национального союза художников Украины Игорь Микула не является тусовочным человеком, который завоевывает себе популярность экстравагантным видом, поведением или отношениями на "короткой ноге" с прессой и критиками искусства . А тем не менее это не помешало ему в 2012 году войти в 20 победителей-финалистов конкурса Sоcial Network Агt Соmpetition. (К слову, выставка работ победителей состоялась в галерее "Агt Реорlе" в Сан-Франциско, а также галерее "Silvana" в Лос-Анджелесе, США). Разработав собственную чисто украинскую систему образно-настроенческих символов, создав единый синтетический современный стиль под названием "Эко-мир-АРТ", который позволяет углубленно изучать природу, Игорь Микула и в рамках выставки "Реалистичный абстракционизм" в Золочевском замке - в представленных в экспозиции более четырех десятках живописных работ акцентирует: украинская земля - это настоящий рай, и для творчества также, только надо уметь то оценить и єтим воспользоваться.

"Я не деформирую натуру, но добавляю к ней что-то иное, и тогда изображенное становится динамичным и ставит новые задачи и открывает новые горизонты", - говорит художник.

Экспозицию "Реалистичный абстракционизм" можно будет смотреть в Золочевском замке до конца августа.