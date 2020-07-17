Из 117 млрд грн бюджета МЗ за пять месяцев потратил около 25 млрд на мероприятия по противодействию COVID-19

17 июля, 2020, 10:31

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, этот бюджет включает 72 млрд грн на программу медицинских гарантий, а также 8 млрд грн на закупку лекарственных средств

Об этом говорится в интервью министра здравоохранения Максима Степанова РБК-Украина.

По информации издания, Министерство здравоохранения за пять месяцев при бюджете 117 млрд грн потратило около 25 млрд грн.

"Этот бюджет, о котором вы говорите, включая программу медицинских гарантий (ПМГ), на которую предусмотрено 72 млрд грн. Еще 8 млрд грн - на закупку лекарственных средств.

Кроме того, добавил Степанов, кроме 72 млрд грн, предусмотренных для ПМГ, еще 15,6 млрд грн было добавлено по COVID-19. Министр отметил, что по этим программам сейчас идет процесс закупок.

"Пока всю сумму, которую нам выделили именно на закупку средств индивидуальной защиты и лабораторных установок, около 3 млрд гривень, мы не выбрали", - отметил он.

Степанов добавил, что было также выделено 500 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Потом у нас идут деньги в программе медицинских гарантий на оплату 300% заработной платы медиков и все лечение больных COVID-19. Перебоев с финансированием у нас нет", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Степанова, необходимость увеличивать финансирование фонда борьбы с COVID-19 во многом будет зависеть от развития ситуации. Так, через фонд финансируются, в том числе, и социальные выплаты, и пособия по безработице, а также выплаты больным медицинским работникам и их семьям. Министр отметил, что в случае смерти от COVID-19 родственникам должны вылпатить 1,56 млрд грн, при этом выплаты существенно увеличены.

Степанов добавил, что именно на медицину средства предусмотрены в рамках программы "Большая стройка" - Минздрав закупает медицинское оборудование, компьютерные томографы, ангиографы, эндоскопические стики в операционные блоки для 210 опорных больниц.

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