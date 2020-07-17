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Espreso.tvЭкономикаИскусственные преференции отдельным игрокам энергетического рынка в виде так называемой формулы "Роттердам плюс" должны быть отменены, - "Центрэнерго"

Искусственные преференции отдельным игрокам энергетического рынка в виде так называемой формулы "Роттердам плюс" должны быть отменены, - "Центрэнерго"

Дисбаланс на рынке тепловой электроэнергетики Украины связан с несоответствием рыночной цены электроэнергии и ее себестоимости при закупке украинского угля

Решение этого вопроса будет зависеть от органов государственной власти и должен учитывать интересы всех участников рынка. При этом искусственные преференции отдельным игрокам рынка в виде так называемой формулы "Роттердам плюс" должны быть отменены, об этом говорится в сообщении "Центрэнерго".

Сообщается, что средневзвешенная рыночная цена электроэнергии за июль составила около 1,17 грн / кВт, тогда как его себестоимость на угле около 1,60 грн, а в комбинированном режиме почти 1,40 грн.

"При этом принципиальной позицией "Центрэнерго" является покупка угля газовой группы исключительно отечественной добычи. Именно благодаря такой позиции "Центрэнерго" уже выводятся из простой шахты "Доброполье" и "Надежда".

ПАО "Центрэнерго" покупает уголь газовой группы исключительно на украинских шахтах. Это абсолютно принципиальное и неизменное решение. И все упреки о поставках якобы с неподконтрольных территорий - просто ложь. Именно благодаря такой позиции "Центрэнерго" уже выводятся из простоя "Доброполье" и "Надежда".

Вопрос о том, что в перспективе делать с себестоимостью добычи угля и рыночной ценой электроэнергии - глобальный и требует комплексного решения. А ответ на него лежит в высоких государственных кабинетах, а не в офисе энергогенерирующей компании. Кстати, свои предложения "Центрэнерго" по этому поводу предоставил", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Отмечается, что с 10 июля 2020 года вступил в действие оперативный контракт между ПАО "Центрэнерго" и компанией ДТЭК на поставку 300 тыс тонн угля. Срок действия контракта составляет два месяца, после чего он будет пересмотрен в случае несоответствия интересам "Центрэнерго". При этом "Центрэнерго" выступает против формулы ценообразования на уголь под названием "Роттердам плюс", поскольку коэффициент "плюс "должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты к украинской ТЭС, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов.

Напомним, в состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС общей мощностью 7665 МВт. "Центрэнерго" находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и находится в перечне объектов большой приватизации.

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