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Espreso.tvОбществоВо Львове от коронавируса вылечились 282 медика

Во Львове от коронавируса вылечились 282 медика

С начала эпидемии COVID-19 в городе заболело 377 работников здравоохранения

Об этом корреспонденту "Эспрессо-Запад" сообщил в пресс-службе Львовского совета.

Руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб рассказал, что в целом на сегодня 377 работников медицинских учреждений города болели COVID-19. Это врачи, медицинские сестры, лаборанты и административные работники. Из них 12 находятся на стационарном лечении, 82 - на самоизоляции, 282 уже выздоровели и, к сожалению, 1 младшая сестра умерла.

В целом по Львовской области коронавирусом заболели 1129 медицинских работников, из которых уже выздоровели 667 и, к сожалению, 10 - умерли.

Напомним, на сегодня во Львове и Львовской области - 7754 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них 1305 - выздоровели, 203 - умерли.

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