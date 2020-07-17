ВНО-2020: в Украине закончилась основная сессия
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Отмечается, что участие в тестировании по химии приняли 10 880 человек, что составляет 77,14% от общего числа зарегистрированных участников. Трое участников не были допущены к сдаче ВНО.
Те, кто не смогли по независящим от них причинам сдать ВНО по химии, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.
"Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - говорится в сообщении.
- На информационных страницах участников ВНО по физике и математике доступны результаты тестов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-