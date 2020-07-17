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Espreso.tvОбществоВНО-2020: в Украине закончилась основная сессия

ВНО-2020: в Украине закончилась основная сессия

17 июля в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Последним экзаменом была химия

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Отмечается, что участие в тестировании по химии приняли 10 880 человек, что составляет 77,14% от общего числа зарегистрированных участников. Трое участников не были допущены к сдаче ВНО.

Те, кто не смогли по независящим от них причинам сдать ВНО по химии, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

"Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - говорится в сообщении.

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