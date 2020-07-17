ВНО-2020: обнародованы результаты экзаменов по математике и физике

17 июля, 2020, 15:58

На информационных страницах участников ВНО по физике и математике доступны результаты тестов

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае возникновения сомнений в правильности установления результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления. Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Апелляции".

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал / не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов.

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