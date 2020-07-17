Внеочередное заседание Рады состоится 21 июля

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии, передает Еспресо.TV.

"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.

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