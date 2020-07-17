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Espreso.tvОбществоВнеочередное заседание Рады состоится 21 июля

Внеочередное заседание Рады состоится 21 июля

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 21 июля

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии, передает Еспресо.TV.

"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.

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