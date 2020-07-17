Внеочередное заседание Рады состоится 21 июля
17 июля, 2020, 14:48
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 21 июля
Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии, передает Еспресо.TV.
"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.
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