Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве России в Brexit
Об этом сообщает BBC.
"ISC единогласно одобрил публикацию долгожданного доклада по поводу вероятного российского вмешательства в выборы в Великобритании перед летними каникулами парламента", - говорится в сообщении.
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Как сообщает BBC, в докладе будут представлены доказательства от британской разведки о попытках России повлиять на референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году (Brexit) и парламентские выборы 2017 года.
На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре разрешить публикацию доклада парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании.
Как сообщалось, в конце 2019 г. стало известно, что правительство Великобритании планирует опубликовать доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и ее влиянии на результат референдума по Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.
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