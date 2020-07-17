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Espreso.tvОбществоВеликобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве России в Brexit

Великобритания на следующей неделе опубликует доклад о вмешательстве России в Brexit

Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) одобрил публикацию доклада о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании до 22 июля

Об этом сообщает BBC.

"ISC единогласно одобрил публикацию долгожданного доклада по поводу вероятного российского вмешательства в выборы в Великобритании перед летними каникулами парламента", - говорится в сообщении.

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Как сообщает BBC, в докладе будут представлены доказательства от британской разведки о попытках России повлиять на референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году (Brexit) и парламентские выборы 2017 года.

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре разрешить публикацию доклада парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании.

Как сообщалось, в конце 2019 г. стало известно, что правительство Великобритании планирует опубликовать доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и ее влиянии на результат референдума по Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.

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