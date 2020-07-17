Вcех пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Ткаченко арестовали без залога, - прокуратура
17 июля, 2020, 22:40
Шевченковский районный суд Киева избрал всем пятерым подозреваемым в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога
Об этом сообщает пресс-служба Киевской нацполиции.
"Шевченковский районный суд Киева избрал всем пятерым подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
- Прокуратура объявила о подозрении пяти лицам , причастным к похищению предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве.
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