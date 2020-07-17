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Espreso.tvОбществоВcех пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Ткаченко арестовали без залога, - прокуратура

Вcех пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Ткаченко арестовали без залога, - прокуратура

Шевченковский районный суд Киева избрал всем пятерым подозреваемым в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает пресс-служба Киевской нацполиции.

"Шевченковский районный суд Киева избрал всем пятерым подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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