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Espreso.tvОбществоВ Житомире во дворе экс-нардепа от фракции БПП Розенблатта взорвалась граната

В Житомире во дворе экс-нардепа от фракции БПП Розенблатта взорвалась граната


фото: поліція
17 июля в 3 часа ночи неизвестные бросили гранату во двор экс-нардепа Борислава Розенблатта

Об этом сообщил сам экс-нардеп Борислав Розенблат в Facebook.

"Ночью во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал", - написал екснардеп.

Отдел коммуникации полиции Житомирской области сообщил, что утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе дома подозрительных обломков. Сотрудники полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.

"В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - добавили в полиции ..

 

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