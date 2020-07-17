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Espreso.tvОбществоВ Житомире грузовик наехал на 5-летнего мальчика

В Житомире грузовик наехал на 5-летнего мальчика

В Житомире грузовой автомобиль наехал на 5-летнего мальчика, в результате чего тот получил несовместимые с жизнью травмы

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля САЗ 3507, 23-летний житель Черняховского района, двигаясь по переулку Коммунальному в областном центре, допустил наезд на 5-летнего местного жителя. Двое мальчиков играли на обочине дороги, когда один из них внезапно выбежал на проезжую часть и попал под заднее колесо грузовика", - говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Происшествие случилось 16 июля около 13:20. На месте работали следователи отдела по расследованию ДТП ГУНП области и следственно-оперативная группа Житомирского ОП. Водитель был обследован на употребление алкоголя, результат отрицательный. Назначен ряд других экспертных исследований.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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