В Житомире грузовик наехал на 5-летнего мальчика
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля САЗ 3507, 23-летний житель Черняховского района, двигаясь по переулку Коммунальному в областном центре, допустил наезд на 5-летнего местного жителя. Двое мальчиков играли на обочине дороги, когда один из них внезапно выбежал на проезжую часть и попал под заднее колесо грузовика", - говорится в сообщении.
В результате ДТП ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Происшествие случилось 16 июля около 13:20. На месте работали следователи отдела по расследованию ДТП ГУНП области и следственно-оперативная группа Житомирского ОП. Водитель был обследован на употребление алкоголя, результат отрицательный. Назначен ряд других экспертных исследований.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
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