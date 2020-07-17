В Индии количество случаев заражения коронавирусом превысило миллион
17 июля, 2020, 12:15
В пятницу 17 июля в Индии зарегистрировали более 1 миллиона случаев коронавирусной инфекции
Об этом сообщает АР .
"В пятницу в Индии был зарегистрирован 1 миллион случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения также сообщило о рекордном количестве смертей (687) в сутки. При этом 635 757 человек выздоровели, и уровень выздоровления продолжает улучшаться, находясь на отметке 63%.
Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировано 13 961 716 случаев коронавируса, в частности 592 690 смертей и 8 178 974 выздоровления. Антилидерами по распространению болезни остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
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