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Espreso.tvОбществоВ Индии количество случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В Индии количество случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В пятницу 17 июля в Индии зарегистрировали более 1 миллиона случаев коронавирусной инфекции

Об этом сообщает АР .

"В пятницу в Индии был зарегистрирован 1 миллион случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения также сообщило о рекордном количестве смертей (687) в сутки. При этом 635 757 человек выздоровели, и уровень выздоровления продолжает улучшаться, находясь на отметке 63%.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировано 13 961 716 случаев коронавируса, в частности 592 690 смертей и 8 178 974 выздоровления. Антилидерами по распространению болезни остаются США, Бразилия, Индия и Россия.

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