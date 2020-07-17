В Украине заработал реестр строительной деятельности

17 июля, 2020, 15:35

В Украине заработал новый государственный реестр строительной деятельности, в который будут вноситься сведения обо всех объектах строительства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В Украине начал работать новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, в отличие от реестра разрешительных документов ГАСИ, который много лет был местом коррупционных злоупотреблений, новый реестр находится исключительно в собственности государства. Он защищен от несанкционированного доступа и сохраняется на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo.

По информации ведомства, отныне каждый объект будет вноситься в реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектно документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию. Таким образом можно будет предотвратить внесение некорректных данных в реестр, а также сделать процесс мониторинга законности строительства на всех этапах быстрым и эффективным. Кроме того, можно будет получить данные о правах собственности на землю благодаря взаимодействию между реестрами.

Отмечается, что реестр не позволит зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям. В реестр также интегрированы справочники и реестры, такие как перечень аттестованных лиц, объектов культурного наследия и опасных объектов.

"Важно также, что все документы с самого начала и до ввода в эксплуатацию создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в реестре", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового реестра строительной деятельности.

Отмечается также, что работники строительной сферы получат защищенный доступ к новому реестру через персональные электронные кабинеты, вход в которые будет осуществляться через квалифицированный электронной подписи (КЭП).

В пресс-службе также сообщили, что в июле планируется запуск электронных услуг сферы строительства на портале Дия.

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