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Espreso.tvОбществоВ Украине планируют создать единый архив всех репрессивных ведомств СССР, в нем будет 4 млн дел, - Ткаченко

В Украине планируют создать единый архив всех репрессивных ведомств СССР, в нем будет 4 млн дел, - Ткаченко


фото: Укрінформ
Реконструкция здания Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти продлится два-три года, после завершения он станет крупнейшим среди подобных архивов на постсоветском пространстве

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Укринформ .

В архив планируют собрать четыре миллиона дел служб советской милиции, прокуратуры, судов, НКВД, КГБ, министерства обороны, пограничников - четыре миллиона дел.

Сам архив будет содержаться в здании Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти. На его реконструкцию понадобится два-три года, бюджет проекта составляет 680 млн гривен, из них 400 млн гривен - строительные работы, а 250 млн гривен - оборудование.

"Мы фактически даем отсчет времени, когда начинает строиться государственный архив репрессивных органов период с 1917 по 1991 год", - сказал Ткаченко.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что в этом архиве все дела со всей страны будут собраны, исследованы, оцифрованные

"История - это будет огромный флагман доступа к правде, к почти столетию репрессий, которые были совершены на нашей территории", - отметил Дробович.

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